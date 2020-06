PlayStation 5 : retour sur les jeux annoncés

Lors de sa conférence “Le futur du jeu vidéo”, Sony a dévoilé pas moins de 28 jeux. Voici les dix titres les plus marquants. Gran Turismo 7 Le jeu de course de Polyphony Digital fait son grand retour, 7 ans après la sortie de Gran Turismo 6 sur PlayStation 3. Au programme : de la simulation, comme à la grande époque de la franchise, mais également une expérience de conduite plus réaliste grâce au retour tactile de la manette DualSense, et de l’audio 3D immersif.

Horizon: Forbidden West Le carton surprise de Guerrilla Games sera évidemment de la partie sur la PlayStation 5 avec une suite où “Aloy poursuivra son périple vers l’ouest au cœur d’une Amérique d’un futur lointain.” Les fans du premier volet, sorti en 2017, devraient y trouver leur compte, perdus au milieu de machines géantes.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Alors qu’on découvrait Miles Morales à la fin du Marvel’s Spider-Man sorti en 2018 sur PS4, Insomniac Games nous offre une suite où l’on incarnera le personnage, qui a connu son heure de gloire au cinéma dans l’excellent Spider-Man: New Generation (Into the Spider-Verse). La bande-annonce est plutôt courte, mais on sait que le jeu sera disponible dès la fin de cette année.

DEATHLOOP Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls) et Arkane studio seront présents sur la future console de Sony avec un titre au pitch intriguant. Vous incarnez Colt, un prisonnier de Blackreef qui tente de s’échapper et qui doit faire face à 8 adversaires. Mais attention, quand vous mourrez, une boucle temporelle redémarre votre tentative d’évasion.

HITMAN 3 L’agent 47 ne sera pas présent lors du lancement de la PS5. En effet, il faudra attendre janvier 2021 pour conclure la trilogie d’IO Interactive, “World of Assassination”. Les joueurs ne seront en tout cas pas dépaysés, Hitman 3 semble suivre la même formule qui a fait le succès des deux précédents épisodes, à base de contrats à enchainer et de cibles à abattre le plus discrètement possible.

Oddworld Soulstorm Les prochaines aventures d’Abe, après le “New ’n’ Tasty” de 2014, seront temporairement exclusives à la PlayStation (4 et 5). On apprécie la vibe “Mad Max Fury Road” de certaines séquences de la bande-annonce, notamment la scène du train et les décors à flanc de montagne.

Pragmata Capcom sera présent sur PlayStation 5 (mais également sur Xbox Series X et PC) avec une nouvelle licence qui, à en croire la bande-annonce, nous plonge à la fois dans un New York dévasté et… la surface de la Lune. Malheureusement, la longue cinématique ne nous indique pas de quel genre de jeu il s’agit. Et il faudra attendre longtemps avant d’y jouer, car Pragmata n’est pas attendu avant 2022.

Project Athia Sans doute la plus belle bande-annonce de la soirée. Le nouveau projet de Square Enix et Luminous Productions est très énigmatique et semble nous plonger dans un univers à mi-chemin entre Final Fantasy et The Last Guardian. Le jeu, exclusif à la PlayStation 5, n’a pas encore de date de sortie.

Resident Evil Village La franchise de Capcom débarquera en 2021 sur la console de Sony (mais également sur la Xbox Series X et sur PC). On y incarnera une fois de plus Ethan Winters, déjà présent dans Resident Evil 7 : Biohazard. Mais si le personnage a retrouvé sa femme, ses jours loin du manoir des Bakers ne seront pas paisibles pour autant.