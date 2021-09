PlayStation 5 : que faut-il retenir du PlayStation Showcase ?

Ce jeudi 9 septembre à 22h, Sony présentait ses nouveautés pour la PlayStation 5. Au programme : quelques bonnes surprises, mais aussi la certitude d’une fin d’année 2021 pauvre en jeux. Des remakes à foison C’est presque devenu un passage obligé : la case remake sera donc cochée par le jeu Star Wars : Knights of the old Republic; ainsi que par les remasters de Uncharted : A Thief’s End et Uncharted : The Lost Legacy (vendu ensemble sous le nom Legacy of Thieves Collection). Quant à la version next-gen de Gran Theft Auto V, elle est tout simplement décalée à mars 2022.

Enfin des images de God of War On l’attendait, cette suite à l’excellent God of War sorti en 2018. Sous le titre " Ragnarok ", Kratos et son fils Atreus seront donc de retour sur PS5, dans une aventure qui s’annonce épique et visuellement sublime. Sony n’a pas précisé la date de sortie, mais le jeu est attendu, si tout va bien, pour 2022.

Gran Turismo 7 est presque trop beau pour être vrai La longue bande-annonce de présentation de Gran Turismo 7 semble tout droit sortie d’un rêve. Des véhicules et des environnements sublimes; une liberté absolue; des graphismes incroyables et une customisation quasi illimitée ? Si Polyphony Digital relève le défi, on sera sans aucun doute face à un très, très grand jeu. Réponse le 4 mars 2022.