PlayStation 5 ou Xbox Series : quelle est la console la plus vendue en 2021 ?

Selon les premières estimations, Sony domine son concurrent en ce début d’année.

Deux fois plus de PlayStation 5 vendue

Malgré les problèmes de stock, Sony serait parvenu à écouler 2,82 millions d’unités sur les trois premiers mois de 2021. En face, les Xbox Series X et S n’auraient attiré “que” 1,31 million de joueurs.

Ces chiffres, publiés par Ampere Analysis, confirment que la PlayStation 5 gagne du terrain face aux deux consoles next-gen de Microsoft. Notamment grâce à un catalogue de jeux plus fournis en exclusivité, à l’image du récent Returnal, du remake de Demon’s Souls ou du très attendu Ratchet & Clank : Rift Apart, dont la sortie est planifiée pour le 11 juin.

Côté exclusivité, il est vrai que Microsoft a du mal à rivaliser. Actuellement, seul le titre The Medium pourrait faire la différence, ce qui est plutôt léger.

Quoiqu’il en soit, si Sony domine Microsoft, le véritable gagnant de ce début d’année reste encore et toujours Nintendo. Sur la même période, Big N aurait écoulé pas moins de 5,86 millions de Switch à travers le monde. Pas mal pour une console qui a récemment fêté ses quatre ans.