PlayStation 5 : le stock serait limité au lancement

Sony ne devrait assembler que 5 ou 6 millions de PlayStation 5 pendant les six premiers mois de vie de la console selon un article de Bloomberg.

En cause ? Les composantes de la console, que l’entreprise aurait bien du mal à réunir. Et leur prix, qui doit encore déterminer le prix de vente final de la console. Deux causes qui n’auraient rien à voir avec l’actuelle pandémie de Covid-19, précise le site d’information.

Sony mettrait tout en oeuvre pour garder un prix de vente final situé entre 499 et 549 dollars, soit un prix déjà bien plus élevé que celui de la PlayStation 4 à son lancement (399 dollars). Même si, en 2006 lors du lancement de la PlayStation 3, Sony avait misé sur un prix de base de 499,99 dollars, tout en proposant une version deluxe à 599,99 dollars.

Quant à un éventuel report de la sortie, pour cause de Coronavirus, Bloomberg annonce que Sony serait prêt à l’envisager, mais uniquement si Microsoft fait de même avec sa Xbox Series X.