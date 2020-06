PlayStation 5 : la sortie d’Horizon Forbidden West, ça ne sera pas avant 2021

La suite de Horizon Zero Dawn a été dévoilée pour la première fois le 11 juin dernier, lors de l’événement “Le futur du jeu vidéo”, consacré à la PlayStation 5 et une partie de son catalogue. Aujourd’hui, “Forbidden West” se dévoile encore plus à travers une nouvelle vidéo qui s’accompagne d’une mauvaise nouvelle.

Malgré tout, Mathijs de Jonge, qui commente la vidéo, n’annonce pas que des mauvaises nouvelles. Le réalisateur du jeu nous explique entre autres que Forbidden West sera jouable “pratiquement sans temps de chargement”, grâce au SSD de la console. Il sera donc possible de contrôler Aloy, l’héroïne, et l’emmener le long de la frontière qui s’étend de l’Utah jusqu’à la côte ouest, dans une Amérique dévastée, soit le “Forbidden West” du titre, l’ouest interdit.

Parmi les nouveautés du jeu, le réalisateur pointe l’exploration sous-marine, et la présence de nouvelles machines, notamment des tortues et des oiseaux, en plus des crocodiles déjà présents dans Zero Dawn. Quant à la carte du jeu, elle sera plus grande que dans le premier volet, et proposera des décors aussi variés que des cités en ruine, des vallées et des déserts.

À noter que le premier volet des aventures d’Aloy sera disponible sur PC cet été.