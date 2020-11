PlayStation 5 : il n’y aura pas de stock dans les magasins à sa sortie

Sony annonce qu’à moins d’avoir précommandé la PlayStation 5, il n’y aura pas d’autres moyens de mettre la main sur un exemplaire le jour de sa sortie, soit le 19 novembre en Belgique.

Dans un article publié sur le blog de PlayStation, Sid Shuman, Senior Director, SIE Content Communications, explique que “les ventes du jour de la sortie, le 19 novembre, seront effectuées via les boutiques en ligne de nos partenaires pour assurer la sécurité de nos joueurs, revendeurs et employés pendant le COVID-19.”

Autrement dit, aucune console ne sera disponible à la vente en magasin le jour de la sortie le 19 novembre. Sony demande de “ne pas camper ou faire la queue devant votre magasin habituel dans l’espoir d’acheter une PS5 le jour de la sortie. Soyez prudents, restez chez vous et commandez en ligne.”

Évidemment, il sera possible d’opter pour la solution du “Click & Collect”, c’est-à-dire de commander en ligne et de récupérer la commande dans le magasin à la réception d’un message de confirmation.

Pour rappel, la PlayStation 5 sortira en deux versions : une “Digital Edition” à 399,99 euros, sans lecteur Blu-Ray. Et une version classique avec lecteur Blu-Ray, à 499,99 euros.

En Belgique, la plupart des magasins semblent cependant être en rupture de stock. Du côté de Dreamland, on annonce que “compte tenu de la forte demande et du stock limité, la PlayStation 5 n'est actuellement plus disponible en précommande.” La console n’est également plus disponible chez Mediamarkt.