PlayStation 5 : God of War Ragnarök ne sortira pas en 2021

Le jeu, attendu pour cette année, a finalement été reporté à 2022.

Un titre de plus reporté

S’il est encore compliqué de trouver une PlayStation 5 dans le commerce, que les joueurs se rassurent. Les gros jeux se font attendre. Ainsi, à l’instar de Gran Turismo 7, Sony a décidé de décaler la sortie du prochain God of War.

Dans une interview accordée au blog PlayStation, Hermen Hulst, à la tête de PlayStation Studios, a annoncé la mauvaise nouvelle.

" Actuellement, nous travaillons sur deux gros titres narratifs : Horizon Forbidden West et le prochain God of War. Ces deux jeux pâtissent de la difficulté de réaliser le travail de capture de mouvement avec les bonnes personnes. Nous devrions pouvoir sortir Horizon pour les fêtes de fin d’année. Mais ce n’est pas une certitude, et nous faisons le maximum pour vous le confirmer le plus rapidement possible, ", explique Hulst. " Concernant God of War, le projet a démarré un peu plus tard. Nous avons donc décidé de repousser le jeu à l’année prochaine, afin que Santa Monica Studio puisse nous proposer un God of War exceptionnel."

Sony n’oublie pas la PS4

Comme l’a envisagé le patron de PlayStation Studios, d’autres jeux (notamment Horizon Forbidden West) pourraient donc être décalés à 2022. Mais la bonne nouvelle c’est que ces retards permettront à Sony de proposer une version PS4 de ces jeux.

" Quand le développement d’un titre à la fois pour la PS4 et la PS5 sera possible et logique (comme ce sera le cas pour Horizon Forbidden West, le prochain God of War et GT7), nous continuerons à y travailler. Si les propriétaires de PS4 veulent jouer au jeu en question, ce sera possible. S’ils préfèrent vivre l’aventure sur PS5, le jeu sera également disponible sur cette console. "

Hermen Hulst rappelle cependant que certains jeux, comme le récent Returnal ou le très attendu Ratchet & Clank : Rift Apart, resteront exclusifs à la console next-gen.