PlayStation 5 et Xbox Series X : la pénurie pourrait durer jusqu’en 2023

Selon le PDG d’Intel, la crise que connaît l’industrie depuis le début de la pandémie devrait se poursuivre pendant encore plusieurs mois.

La pénurie des semi-conducteurs en cause

Le problème est, depuis l’annonce de la PlayStation 5 et des Xbox Series X/S, toujours le même. La pénurie de semi-conducteurs ralentit fortement la production des consoles, ce qui se traduit par des stocks très faibles, des clients frustrés, et des consoles vendues à prix d’or par des “scalpers” qui profitent de la situation pour gagner quelques centaines d’euros.

Si du côté d’AMD, on annonçait un retour à la normale pour le premier semestre 2022, on se veut plus pessimiste du côté d’Intel. Pat Gelsinger, PDG de l’entreprise américaine, s’est entretenu avec CNBC et annonce que la pénurie (qui touche également les PC) se poursuivra jusqu’en 2023.

“Nous sommes dans la pire période pour l’instant, chaque trimestre de l'année prochaine, nous nous améliorerons progressivement, mais il n’y aura pas d'équilibre entre l'offre et la demande avant 2023”, explique Gelsinger.