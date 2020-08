PlayStation 5 : découvrez les accessoires dans des vidéos à 360°

Sony met en avant les accessoires de sa console next-gen via une nouvelle section de son site web. On y découvre chaque accessoire en détail, et à 360°.

DUALSENSE

À commencer par l’inévitable manette DualSense, l’occasion pour Sony de nous rappeler que la manette est “dotée du retour tactile, de gâchettes adaptatives dynamiques et d’un micro intégré.” Le retour tactile permettra des vibrations plus réalistes (à l’instar du HD Rumble des Joy-Con de la Nintendo Switch), alors que les gâchettes adaptatives permettront différents niveaux de force et de tension (pratique lors d’un tir à l’arc dans un jeu, par exemple).

Parmi les fonctionnalités moins citées, on retrouve également le haut-parleur intègré (une option présente sur la DualShock 4, mais trop peu utilisée), la détection de mouvement grâce à l’accéléromètre et au gyroscope et la touche “Create”, pour streamer des parties en direct.