PlayStation 5 : découvrez l’intérieur de la manette DualSense

Ces photos, provenant visiblement de WhatsApp, ont ensuite été améliorées grâce à une intelligence artificielle par des utilisateurs du forum ResetEra (à découvrir par ici).

On y découvre une manette qui fait la part belle à l’électronique, notamment du côté des gâchettes qui sont pour rappel adaptatives. C’est-à-dire qu’elles seront capables de générer une contre-pression dans certains jeux, afin de créer une sensation de tension (dans sa communication, Sony donne souvent l’exemple d’un arc à flèche qui se tend).

La DualSense, qui accompagnera la PlayStation 5, dispose également d’un micro, du retour haptique et de l’audio 3D avec d’améliorer toujours plus l’immersion. “La nouvelle manette, ainsi que les nombreuses fonctionnalités innovantes de la PS5, seront transformateurs pour les jeux, poursuivant ainsi notre mission sur PlayStation pour repousser les limites du jeu, maintenant et à l’avenir”, déclarait Jim Ryan, président de Sony Interactive Entertainment, lors de la présentation de la manette.