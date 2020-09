PlayStation 5 : comment suivre la conférence de ce soir ?

Le PlayStation Showcase sera retransmis en direct sur Twitch et YouTube dès 22h, heure belge.

Sony organise un nouveau PlayStation Showcase ce soir, entièrement dédié à la PlayStation 5. L’événement, qui débutera à 22h, sera l’occasion de découvrir de nouveaux jeux, et pourquoi pas, connaître le prix et la date de commercialisation de la console.

“Notre prochain événement numérique durera environ 40 minutes et vous donnera des informations sur les derniers titres des Worldwide Studios et de nos partenaires de développement à la renommée internationale”, explique Sony.

Mais après l’annonce de la Xbox Series S de Microsoft, ainsi que du prix de ses deux consoles et de leur date de sortie, Sony ne pourra pas retarder une fois de plus l’annonce du prix et de la date de sortie de sa next-gen.

Pour rappel, Microsoft proposera deux consoles le 10 novembre prochain : la Xbox Series X et la Xbox Series S, vendues respectivement 499,99 euros et 299,99 euros.

Selon les dernières rumeurs, la console de Sony pourrait coûter moins de 450 euros dans sa version avec lecteur de disque, et moins de 400 euros dans sa version 100 numérique.

D’ici là, sachez que le géant japonais a publié un très joli spot publicitaire baptisé The Edge, mettant en avant l’accroche de la PlayStation 5 : “Play Has No Limits”; le jeu n’a pas de limites.