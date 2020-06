PlayStation 5 : Astro’s Playroom sera préinstallé, Grand Theft Auto Online offert

À commencer par Astro’s Playroom, un jeu qui sera préinstallé sur chaque console (à l’instar de The Playroom sur PlayStation 4), et qui servira de grosse démo de ce dont est capable la nouvelle manette, la Dual Sense, ainsi que la console. Le jeu, qui prend place dans l’univers du très réussi Astro Bot : Rescue Mission, offrira “ quatre mondes, tous inspirés des composants de la PS5, et proposant des mécaniques de jeu innovantes exploitant les nouvelles fonctionnalités de la manette sans fil DualSense de la PS5. Les collectionneurs invétérés pourront mettre leurs talents à l’épreuve pour collecter des artefacts en rapport avec l’histoire PlayStation.”

Mais ce n’est pas tout, car Sony a également annoncé que Grand Theft Auto Online sera offert pendant les trois premiers mois de sa sortie sur PlayStation 5.

“Grand Theft Auto, l'une des franchises les plus emblématiques de tous les temps, revient sur PS5, grâce à l'étroite collaboration entre SIE et Rockstar Games. Des versions améliorées et enrichies de Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online seront lancées sur PS5 au cours du deuxième semestre 2021. Intégrant tout un panel d'améliorations techniques, visuelles et de performances, GTAV et GTA Online tireront pleinement parti des caractéristiques matérielles et des nouvelles fonctionnalités de la PS5, pour proposer de somptueux graphismes et une fluidité inégalée”, explique Sony.