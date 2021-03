Play at Home : comment récupérer gratuitement le jeu Ratchet & Clank sur PS4 et PS5 ?

Le jeu, sorti en 2016, est proposé gratuitement, à l’ensemble des joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5, dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 1er avril 2021.

“En ces temps historiques, toute l’équipe de PlayStation souhaitait remercier la communauté en vous offrant quelque chose en retour”, expliquait Jim Ryan, président et CEO de Sony Interactive Entertainment, le 23 février dernier. “C’est pourquoi nous sommes ravis de pouvoir vous offrir une sélection de jeux gratuits exceptionnels.”

Cette sélection débute dès ce mardi 2 mars par l’excellent titre d’Insomniac Games, Ratchet & Clank. Pour le récupérer, il vous suffit de :

Vous rendre sur le PlayStation Store Rechercher le jeu “Ratchet & Clank” Cliquer sur “Ajouter à la bibliothèque” Télécharger le jeu

“Une fois le jeu dans votre bibliothèque, il sera définitivement vôtre”, précise Sony. Autant sauter sur l’occasion donc, d’autant qu’il s’agit d’une véritable réussite, qui vous permettra de patienter avant la sortie de Ratchet & Clank : Rift Apart, prévu sur PlayStation 5 le 11 juin prochain.

D’autres jeux seront offerts par la suite. “Ce que nous vous avons présenté n’est que le début de cette nouvelle initiative Play At Home. Dans les prochaines semaines, nous partagerons plus de détails sur les jeux gratuits et les offres de divertissement dont pourront bénéficier les membres de la communauté PlayStation”, annonçait Jim Ryan.