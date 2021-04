Play at Home : comment récupérer gratuitement le jeu Horizon Zero Dawn sur PS4 et PS5 ?

Le jeu, sorti en 2017 et proposé ici dans sa “Complete Edition”, est proposé gratuitement, à l’ensemble des joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5, dès aujourd’hui, et ce jusqu’au 14 mai 2021.

Le destin d’Aloy

“Dans une ère où les machines arpentent le monde et où l’humanité n’est plus l’espèce dominante, une jeune chasseresse nommée Aloy embarque pour une aventure visant à révéler son destin. Dans un monde luxuriant et post-apocalyptique dans lequel la nature a repris le contrôle des ruines d’une civilisation oubliée, des groupes d’humains survivent, regroupés en tribus de chasseurs-cueilleurs. Leur domination de ces terres sauvages leur a cependant été arrachée par les machines, de redoutables créatures mécaniques d’origine inconnue.”

À noter que le jeu est accompagné de son extension, baptisée The Frozen Wilds, et qui propose une nouvelle carte et une nouvelle intrigue.