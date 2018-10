Pixel 3, Pixel Slate, Home Hub : les nouveautés matérielles de Google pour fin 2018

Il est disponible en quatre coloris et est compatible avec les dernières générations de Wi-Fi et Bluetooth. Malheureusement, il n’est disponible que dans les pays anglo-saxons. Aux États-Unis, il est annoncé à 149 $ (± 130 €).

Pixel 3 : l'encoche est dans la place

Enfin, Google a gardé l’annonce la plus attendue pour la fin : la troisième génération des smartphones Pixel. Le grand modèle (le XL) arbore, comme attendu, une encoche au sommet de l’écran.

Cette année, les deux téléphones sont équipés d’un écran OLED (5,5" pour le petit, 6,3" pour le XL). Le reste de la fiche technique est calquée sur tous les smartphones haut de gamme de cette fin 2018 : processeur Snapdragon 845, processeur graphique Adreno 630, 4 Go de RAM, pas de port jack, résistance à l’eau IP68. Le petit est équipé d’une batterie de 2915 mAh, le XL opte pour du 3430 mAh : tout ce qu’il faut pour durer la journée. Le tout est livré avec Android 9.

La photo, élément central du Pixel 3

Cette année encore, Google a remis en avant les capacités photo de ses Pixel et de l’aide amenée par l’intelligence artificielle pour épauler le seul capteur 12 mégapixels. À l’avant, on ne retrouve pas une, mais deux caméras qui permettent de prendre des selfies avec un plus grand angle. Pratique si vous souhaitez vous prendre en photo avec quelqu’un d’autre.

Plusieurs technologies ont également été présentées : le Pixel permet de choisir la meilleure photo en commençant à mitrailler quelques secondes avant et après avoir appuyé sur le déclencheur. Cela permet d’éviter les clignements d’yeux, les grimaces ou les doigts devant l’objectif. Il y a également un zoom haute résolution, censé maintenir une bonne qualité de l’image malgré le zoom numérique, et ce, grâce à des algorithmes. Enfin, on peut noter des améliorations concernant la mise au point en vidéo et la prise de photo nocturne.

La recharge sans fil est enfin là

Cette troisième génération est la première génération de smartphones Pixel à pouvoir être rechargé par induction. Google en a profité pour sortir un chargeur sans fil spécialement taillé pour le Pixel 3 : le Pixel Stand. Une fois posé dessus, le Pixel se transforme en « mini Home Hub » et devient un assistant personnel avec écran. Il est commercialisé au prix de 79 €.

Toujours pas de disponibilité en Belgique, mais…

Google zappe toujours le plat pays concernant la disponibilité du Pixel, mais un nouveau pays s’est ajouté à liste hier soir : la France ! Depuis hier, il est possible de précommander un Pixel 3 (à partir de 859 €), un Pixel 3 XL (à partir de 959 €), le Pixel Stand ou encore les étuis. Google en profite pour y commercialiser ses écouteurs USB-C (35 €) et ses écouteurs sans fil, les Pixel Buds (189 €).