Pixel 3 : Made by Google explique qu'il est possible de dissimuler l'encoche de l'écran

L'écran du nouveau téléphone Google Pixel est doté d'une encoche imposante et peu esthétique. Elle déplaît à la critique malgré un ratio encoche-écran en moyenne plus acceptable que celui de la concurrence. Que l'on se rassure : il est possible de le camoufler.

Mardi, Made by Google en a fait l'annonce sur Twitter :

Pour ceux qui préfèrent le look d'un smartphone plus traditionnel, nous avons ajouté une option permettant de cacher l'encoche de l'écran. — Made by Google (@madebygoogle) 9 octobre 2018

Pour ce faire, il faut malheureusement rechercher parmi les options de développeurs. AndroidCentral explique la marche à suivre. Stephen Hall, de 9to5Google évoque cette modification :

Encoche visible, encoche invisible. L'option de développeur d'Android P n'est pas nouvelle. Pas certain que celle évoquée par Google soit la même. Il pourrait aussi bien s'agir d'une option utilisateur qui placerait l'heure/la date/les notifications en haut de l'écran. pic.twitter.com/4cpebmUoYq — Stephen Hall (@hallstephenj) October 10, 2018

La manipulation place une barre noire de la même largeur que l'encoche en haut de l'écran. Elle déguise l'encoche plus qu'elle ne la dissimule, en réduisant la surface utilisable de l'écran tactile.

De très nombreux utilisateurs se plaignent de devoir effectuer cette démarche. On peut dont s'attendre à ce que l'activation de l'option soit bientôt simplifiée. En attendant, il existe des applications qui, comme Nacho Notch, camouflent les encoches de ce type sur tous les appareils.

La présence de celle-ci sur le nouveau téléphone de Google est surprenante lorsque l'on considère l'évolution des téléphones récents. L'Essential PH-1 est celui qui possède l'encoche la plus fine. Il est suivi du Huawei P20.



AFP