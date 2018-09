Pinterest passe le cap des 250 millions d’utilisateurs actifs

Le réseau social va bientôt fêter ses 10 années d’existence et se porte très bien, à en juger par les derniers chiffres fournis par l’entreprise. En 18 mois seulement, le nombre d’utilisateurs mensuels actifs a doublé.

Il aura fallu près de sept longues années pour atteindre les 100 millions d’utilisateurs, mais depuis Pinterest ne cesse de monter en puissance. En 2016, on comptait 150 millions d’utilisateurs, 200 millions en 2017 et désormais, 250 millions chaque mois.

On est évidemment loin des chiffres hallucinants de Facebook ou d’Instagram (2 milliards d’utilisateurs et un milliard, respectivement), mais le réseau social qui permet “d’épingler” des images se rapproche désormais de Twitter (335 millions d’utilisateurs) et Snapchat (188 millions d’utilisateurs). Avec une différence de taille : Pinterest compte 250 millions d’utilisateurs par mois, tandis que les chiffres de Snapchat sont… quotidiens. Mais comme le souligne Françoise Brougher, directrice des opérations de Pinterest, au site Les Échos : “Pinterest n'est pas un réseau social. C'est davantage un moteur de recherche visuel. Ici, on ne vient pas pour suivre quelqu'un ou donner des nouvelles. On cherche de l'inspiration, des idées. C'est très différent.”

Ce nouveau cap est également l’occasion de partager d’autres chiffres, issus d’une enquête menée par l’institut Nielsen à la demande de Pinterest :

Le site recense pas moins de 175 milliards de “Pin” (une augmentation de 75% par rapport à 2017)

Moins de la moitié des utilisateurs sont américains et 80% des nouveaux inscrits proviennent d’autres pays que les États-Unis.

98% des membres testent certaines idées trouvées sur le site contre 71% pour le reste de la concurrence.

Enfin, on apprend que l’entreprise compte encaisser plus de 700 millions de dollars cette année (une progression de 50% sur un an) et qu’après 14 tours de table et plus de 1,5 milliard de dollars levés, Pinterest pourrait connaître une introduction en Bourse. À l’heure actuelle, sa valorisation dépasse les 12 milliards de dollars.