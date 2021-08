Pinterest : ll sera bientôt plus simple de trouver une coupe selon la nature de vos cheveux

Avec l’option “Hair Pattern”, Pinterest veut faciliter la recherche d’inspiration selon votre style et vos cheveux.

Plus d’inclusivité pour des résultats plus pertinents

Rechercher des inspirations de coupes de cheveux sur Pinterest est une des raisons les plus populaires d’utiliser le site. Pas moins de 5 milliards de “Pins”, soit d’inspirations ajoutées à un profil, concernent la beauté des cheveux. Il était donc logique pour le réseau social d’améliorer cette recherche.

Après l’option “Skin tones”, qui permet de classer les images selon le type de la couleur de la peau, voici donc “Hair Pattern”, qui permet de choisir le type de coiffure recherchée (estivale, glamour, etc.), puis d’affiner les résultats selon six types de cheveux :

crépus

bouclés

ondulés

raides

chauve/rasé

coiffure protectrice

Le tout géré par une intelligence artificielle entraînée à reconnaître les différents types de cheveux. "La mission de l'équipe Produits Inclusifs est de faire en sorte que tous les utilisateurs se sentent les bienvenus sur Pinterest”, explique Annie Ta, Head of Inclusive Product chez Pinterest. “En tant que plateforme de découverte visuelle, nous avons l'opportunité et la responsabilité d'améliorer la représentation dans les produits que nous concevons. Nous espérons ainsi grâce à Hair Pattern mettre la technologie au service du bien commun et permettre à tous les utilisateurs quels qu'ils soient de trouver des idées de coiffure qui leur correspondent.”

Petit point négatif cependant pour les utilisateurs et utilisatrices belges : l’option est réservée à une poignée de pays (aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, au Canada, en Australie, et en Nouvelle-Zélande) pour l’instant. Il faudra donc prendre son mal en patience pour en profiter.