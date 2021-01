Pinterest lance à son tour un format “Story”

Personne n’est à l’abri des stories, ce format inventé par Snapchat et popularisé par Instagram. Pas même les utilisateurs de Pinterest.

Le réseau social affiche en effet sur la partie supérieure de son application une rangée de stories, qui fonctionne exactement comme sur Instagram, Facebook, Messenger, Snapchat, Twitter et les dizaines d’autres réseaux sociaux qui ont implémenté ce format.

Baptisées les “Épingles Story” (Pinterest étant une contraction de "Pin", épingle et "Interest", intérêt), celles-ci sont actuellement réservées aux entreprises et à une poignée d’utilisateurs connus (comme Michel Cymès en France), après un lancement timide aux Etats-Unis. Elles peuvent accueillir des images, des vidéos, ou du texte, et ont la particularité de ne pas être éphémères.

Là où les stories disparaissent après 24 heures chez les concurrents, Pinterest a opté pour un format plus long. C’est en effet au créateur de contenu de définir une date d’expiration.