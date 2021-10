Pikmin Bloom : Nintendo lance un jeu en réalité augmentée qui va vous faire aimer la marche à pied

Après le succès de Pokémon Go, Nintendo s’associe une fois de plus à Niantic pour décliner une de ses franchises en réalité augmentée.

Un chemin de fleurs

L’idée derrière Pikmin Bloom est simple : il suffit de marcher pour collecter des graines, obtenir des Pikmin (en accumulant les pas), et laisser derrière vous une traînée de fleurs. Le tout en réalité augmentée, comme Pokémon Go. Ce qui permet à d’autres joueurs de “voir” votre traînée de fleurs. Ensuite, vous pourrez évidemment faire évoluer vos Pikmin, mais surtout revivre votre journée sur l’application en revisitant les lieux que vous avez traversés dans une vidéo concoctée spécialement pour vous.

Bref, vous l’aurez compris, Pikmin Bloom n’est pas un jeu à proprement parler, mais bien une expérience passive qui s’inspire de la franchise créée par Shigeru Miyamoto. Actuellement en cours de déploiement, Pikmin Bloom sera évidemment gratuit, et disponible sur iOS et Android.

Mais le “jeu” parviendra-t-il à faire mieux, ou simplement aussi bien que Pokémon Go ? Rien n’est moins sûr. Depuis le succès de Niantic, d’autres jeux en réalité augmentée ont vu le jour sur mobile, comme Harry Potter : Wizards Unite, Minecraft Earth (déjà annulé) et Transformers : Heavy Metal, mais le succès n’a jamais été au rendez-vous.

En proposant une expérience différente, qui consiste “simplement” à sortir de chez soi pour se promener, Nintendo et Niantic parviendront peut-être à séduire les casual gamers. Dans tous les cas, cela ne coûtera rien d’essayer, et les confinements ne viendront plus (on l’espère) mettre des bâtons dans les roues des deux entreprises.