Photoshop est enfin disponible sur l'iPad

La plus célèbre des applications d'Adobe était attendue depuis de nombreux mois. Elle débarque enfin sur la tablette d'Apple.

Annoncée en 2018 lors de la conférence Adobe Max (dont l'édition 2019 a lieu en ce moment), la version iPad du célèbre logiciel de retouche est disponible sur l'App Store. Photoshop est téléchargeable gratuitement et peut être testé durant 30 jours. Après cette période d'essai, il faudra obligatoirement souscrire à un abonnement Creative Cloud (10,99 euros par mois).

Le meilleur logiciel d’imagerie et de design graphique au monde est au cœur de tous les projets de création, de la retouche photo à la peinture digitale, en passant par la composition, le graphisme et l'animation. Et désormais, vous pouvez tirer parti de la puissance de Photoshop sur votre iPad pour exprimer votre créativité au gré de votre imagination. Cette première version est axée sur les principaux outils de composition et de retouche, conçus spécifiquement pour fonctionner sur l'iPad avec Apple Pencil et sur les appareils tactiles. Et ce n’est qu’un début. Pour les futures versions nous cherchons à améliorer nos outils utilisés pour les pinceaux, les masques, affiner les contours et sélectionner les objets dynamiques. Et plus encore, nous voulons simplifier au maximum l’accès à vos brosses et polices dans Creative Cloud.