Philips poursuit sa collaboration avec Bowers & Wilkins pour ses téléviseurs

Le spécialiste anglais du son équipe les téléviseurs Philips depuis juin 2018. Aujourd’hui, TP Vision, qui développe, fabrique et commercialise les télévisions Philips, annonce que ce partenariat se poursuit.

TP Vision considère ce partenariat comme une véritable réussite, et s’appuie sur les retours des consommateurs et de la presse spécialisée pour le prouver. “Les trois téléviseurs OLED+ Ambilight lancés jusqu'à présent ont été reçus avec beaucoup d'enthousiasme par les consommateurs, les détaillants et les médias, et ont été récompensés par pas moins de 95 prix européens au cours des 18 derniers mois”, explique l’entreprise.

La clé du succès tient également dans le développement de technologies propres, “avec un contrôle total sur toutes les étapes du processus de développement et de production”, aussi bien du côté de TP Vision que du côté de Bowers & Wilkins.

“Cette tradition est renforcée par le fait que les principales installations techniques des deux entreprises soient localisées en Europe. TP Vision conserve son centre d'innovation à Gand, en Belgique, et le centre de R&D de Bowers & Wilkins est situé à Southwater, au Royaume-Uni”, rappelle la marque dans son communiqué.

Du côté de l’anglais Bowers & Wilkins, on se réjouit évidemment de la prolongation de ce partenariat. “Notre partenariat avec TP Vision illustre parfaitement comment nous pouvons combiner notre expertise sonore avec celle d'une autre marque exceptionnelle, pour redéfinir les attentes en matière d'écoute des produits audiovisuels haut de gamme”, déclare Geoff Edwards, CEO de Bowers & Wilkins.

Même son de cloche chez TP Vision. “Nous avons établi de nouvelles normes de performance, et nous continuons à le faire avec le lancement de chaque nouvelle télévision”, explique Kostas Vouzas, CEO de TP Vision Europe. “Il s'agit d'une collaboration révolutionnaire entre deux leaders absolus du marché dans leurs propres domaines de compétence.”

TP Vision annonce par ailleurs qu’un nouveau téléviseur OLED+, ainsi que plusieurs modèles LCD verront le jour au second semestre 2020.