Philips pourrait commercialiser des ampoules à filament connectées

Les ampoules à filament ont la côte et leur look rétro semble intéresser Philips.

Comme chaque année, l'entreprise néerlandaise proposera prochainement de nouveaux produits visant à agrandir sa gamme Hue, composée actuellement d'ampoules et de bandeau LED, et depuis peu d'un miroir connecté (pourquoi pas...).

Selon iCulture, trois nouveautés sont prévues d'ici la fin de l'année (le site parle du mois de septembre). À savoir trois types d'ampoules à filament, contrôlables via le protocole Zigbee et via Bluetooth, ce qui en ferait les premières ampoules de la gamme Hue à ne pas nécessiter de pont de connexion.