Philips Hue prend en charge l’éclairage adaptatif sur iOS

Les lampes connectées de Philips se mettent à jour afin de prendre en charge une option introduite par Apple sur iOS 14 : l’éclairage adaptatif.

Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité ajoutée à l’écosystème HomeKit permet aux constructeurs de faire en sorte que leurs lampes connectées changent de couleur automatiquement au cours de la journée.

“Les ampoules qui changent de couleur peuvent être réglées de façon à modifier automatiquement l’éclairage tout au long de la journée, pour un maximum de confort et d’efficacité”, explique Apple. “Éveillez-vous en douceur avec des tons chauds, restez concentré et vigilant en milieu de journée avec des tons plus froids, et supprimez la lumière bleue en fin de soirée pour favoriser l’endormissement.”

Après le fabricant Eve, c’est donc au tour de Philips Hue de s’y mettre, comme l’annonce le site neerlandais iCulture. La fonctionnalité est toujours en cours de déploiement, mais devrait apparaitre prochainement chez l’ensemble des utilisateurs.