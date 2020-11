Philips Hue abandonne sa compatibilité avec les produits Google Nest

Le programme “Works with Nest”, qui assure qu’un produit connecté est compatible avec la gamme Nest de Google, n’est plus d’actualité. Philips abandonne donc son lien avec la Nest Cam, le Nest Thermostat et le Nest Protect.

Les fonctionnalités seront abandonnées dès le 17 novembre, mais Philips annonce collaborer avec Google pour reproposer des fonctionnalités similaires. “Cela ne sera que temporaire, car Google intègre les fonctionnalités Works with Nest existantes dans l'application Google Home”, explique Philips.

De plus, si les ampoules Philips Hue sont connectées à l'Assistant Google,il sera toujours possible de continuer à utiliser les enceintes et écrans intelligents Nest pour contrôler les lumières.

Pour un retour d’options telles qu’éteindre automatiquement la lumière quand la caméra Nest détecte qu’une pièce est vide, il faudra donc prendre son mal en patience. Google continuera d’ajouter de nouvelles fonctions au fur et à mesure au sein de son app Home.