Phil Spencer, le patron de Xbox, adore la manette DualSense de la PlayStation 5

Le patron de la branche Xbox de Microsoft est bon joueur. Dans une interview accordée au site The Verge, Phil Spencer reconnaît volontiers les qualités de manette de la PlayStation 5.

“J’applaudis ce qu'ils ont fait avec la manette”, explique le PDG au journaliste Nilay Patel. “Je ne devrais pas dire non pas pour les spécificités de la manette, mais plus que pour les spécificités de la manette. Je pense que pour nous tous dans l'industrie, nous devons apprendre les uns des autres.”

Comme le souligne le journaliste, Sony a frappé fort, avec des jeux exclusifs à sa nouvelle console, là où Halo Infinite a été repoussé à 2021 sur Xbox Series X/S, mais également avec cette DualSense qui fait beaucoup parler d’elle, notamment sur des titres comme Astro’s Playroom, préinstallé sur chaque PS5.

“Je pense que toute cette innovation est quelque chose que nous devrions tous examiner et nous dire: "D'accord, qu'est-ce qui va vraiment éclater et devenir une partie commune d'une plate-forme que les développeurs et les joueurs vont rechercher?" Ou, "Qu'est-ce qui est plus vertical autour d'un scénario spécifique sur un matériel spécifique?" Nous essayons d’être ouverts à ce sujet. Quelle que soit la technologie, qu'il s'agisse d'une manette, de la réalité virtuelle ou de toute autre chose”, poursuit Phil Spencer.

Quant au stock limité de Xbox Series X et S, Spencer recommande d’acheter la console dès qu’elle se trouve en magasin, car la situation risque de durer jusqu’au printemps prochain : “Nous assemblons à pleine capacité pour le moment. Les unités continuent d’arriver sur les étagères. La demande est tout simplement incroyablement élevée en ce moment. Si vous en voulez une console, je joue au vendeur là, mais je vous recommande de l’acheter immédiatement.”