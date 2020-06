Phil Spencer, le grand patron de Xbox, se dit “confiant” face aux annonces de Sony

Invité à la conférence virtuelle Gamelab, Phil Spencer a tenu à féliciter son concurrent, mais assure rester confiant sur la qualité et la puissance de “sa” console, la Xbox Series X.

En réponse à l’événement “Le futur du jeu vidéo”, organisé par Sony le 11 juin dernier, Phil Spencer a déclaré avoir apprécié le show : “J’ai trouvé que c'était du bon boulot. J'ai félicité Jim (Ryan, le patron de PlayStation) car je pense qu'il est difficile de proposer quelque chose d'une telle qualité en ce moment. Chapeau à l'équipe de Sony.”

”En tant que concurrent, c'est super de savoir où ils en sont, de voir la machine et les jeux. Pour être honnête, je me sentais bien après avoir regardé.”

Mais peu importe la qualité de la présentation de Sony, Spencer est convaincu que sa console remportera la guerre des consoles next-gen : “Je pense que les avantages hardware que nous avons construit vont de plus en plus se montrer à mesure que nous parlons de nos jeux, du frame rate et d’autres détails .”

Une façon pour le patron de la console de Microsoft de “teaser” l’événement prévu pour le mois de juillet, où l’on devrait en apprendre encore plus sur la Series X. En interne, cet événement est baptisé “The night of the mic drops”, soit “la soirée des lâchés de micros”, une image empruntée à la scène du stand-up, où ce geste souligne une phrase choc ou une punchline.

“Quand je pense à notre position actuelle, avec les jeux que nous allons être en mesure de montrer, comment ils vont être montrés et aux avantages hardware que nous avons, je pense que nous sommes dans une très bonne position”, promet Phil Spencer.

Le prochain événement de Microsoft, attendu pour le mois de juillet, n’a pas encore de date annoncée.