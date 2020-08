Peut-on échapper au contenu personnalisé sur Internet ?

Les deux, apparemment : Netflix a ainsi communiqué sur l’importance de la personnalisation du contenu dans le temps passé sur la plateforme par chaque usager : selon l’entreprise, 80% du contenu visionné provient du système de recommandation. Pour Youtube, il serait responsable de 70% du temps passé sur la plateforme. Mais est-il seulement possible de leur échapper ?

La personnalisation numérique de nos contenus est-elle utile et pertinente pour nous ou pour les plateformes qui les ont créés ?

Supprimer votre historique

C’est peut-être déjà un automatisme, mais si ce n’est pas le cas, voilà une bonne raison de s’y mettre ! Les cookies, ces petits programmes informatiques qui permettent aux sites sur lesquels vous allez de retenir tout votre historique de navigation, nourrissent les algorithmes de recommandation. Plus il est chargé, plus vous leur donnez d’informations. Et comme vous pouvez le voir à chaque fois que vous allez sur un site, des cookies, il y en a partout !

Face aux inquiétudes de nombreux internautes, Google (donc Youtube également), a mis en place une fonction qui permet d’effacer votre historique de manière automatique, en modifiant vos paramètres. Vous pouvez également le faire sur Facebook, afin de renouveler les suggestions personnalisées qui sont basées sur votre historique de recherches que Facebook conserve depuis l’ouverture de votre compte.