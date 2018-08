Petit coup de mou pour la Switch de Nintendo

La dernière console en date de Nintendo se vend bien, mais enregistre malgré tout une baisse des ventes de 5% par rapport au trimestre précédent. En face, la PlayStation de Sony continue de dominer le marché.

Ce troisième trimestre n’aura pas permis à Nintendo de dépasser le cap des 20 millions de consoles vendues dans le monde. Entre avril et juin 2018, le groupe n’a vendu que 1,88 million de consoles, pour un total de 19,67 millions de consoles depuis son lancement en mars 2017. Nintendo devra patienter trois mois de plus pour dépasser les 20 millions, ce qui sera plus facile grâce à l’arrivée de gros jeux très attendus comme Super Smash Bros. Ultimate ou Pokémon Let’s Go.

Mais la firme de Kyoto a de quoi se réjouir puisque tous les autres chiffres sont en hausse par rapport à la même période l’année dernière :

Le chiffre d’affaires est passé de 1,18 milliard d’euros à 1,29 milliard d’euros.

Le bénéfice opérationnel est passé de 124,1 millions d’euros à 233,7 millions d’euros.

Et le bénéfice net est passé de 162,4 millions d’euros à 234,5 millions d’euros.

De bons résultats qui confirment que côté ludothèque, la Switch continue de proposer du bon, voire de l’excellent. Donkey Kong Country Tropical Freeze s’est vendu à 1,4 million d’exemplaires (soit plus que la version originale du jeu, sortie sur Wii U, et qui avait fini sa course à 1,12 million). Mario Tennis Aces a séduit 1,38 million de joueurs. Et le projet tout en carton Nintendo Labo s’est vendu à 1,39 millions d’exemplaires (un chiffre qui combine les ventes des deux boîtes disponibles).

Quant aux jeux sortis en 2017, ils continuent d’être incontournables :

Super Mario Odyssey : 11,17 millions d’exemplaires vendus dans le monde

Mario Kart 8 Deluxe : 10,35 millions

The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 9,32 millions (et devient le premier jeu de la saga à dépasser les 10 millions d’exemplaires vendus, si on combine les ventes de la version Wii U)

Splatoon 2 : 6,76 millions

Les prochains défis pour Nintendo (outre dépasser le cap des 20 millions de consoles, qui sera très vite atteint) : séduire avec ses nouveaux jeux et impose l’abonnement payant Nintendo Switch Online.