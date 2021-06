PES 2022 : essayez la bêta dès aujourd’hui

L’Euro ne vous suffit pas ? Ca tombe bien, Konami a pensé à tous les fans de football.

Un mode online pour tester les performances

Konami a en effet mis à disposition une bêta publique sur les boutiques de PlayStation et Xbox. Pour la tester, il suffit de chercher " New Football Game Online Performance Test " et de télécharger la bêta (comptez un peu plus de 6 Go).

Lire aussi : The Legend of Zelda Skyward Sword HD détaille son gameplay

Ce mode " performances " de eFootball PES 2022 sera alors disponible jusqu’au 8 juillet à minuit.

Partagez votre opinion

Pour l’éditeur, il s’agit d’un bon moyen de recueillir les retours des joueurs. Ne vous attendez donc pas à une version finalisée. Cette démo n’est rien de plus qu’un test grandeur nature et ne propose que des matchs rapides, sans grandes options.

" Le but de ce test bêta est d'évaluer la qualité du matchmaking en ligne et la connexion aux serveurs ", explique Konami. " Les mécaniques de jouabilité, l'équilibre, les animations et les graphismes sont tous en cours de développement et seront améliorés avant le lancement officiel. Nous aimerions vous inviter à participer à cette bêta ouverte et que vous partagiez votre opinion et vos commentaires sur votre expérience. "

À noter que quatre équipes seront jouables ( Manchester United, le Bayern Munich, la Juventus Turin et le FC Barcelone ), et que les parties en ligne ne nécessitent pas d’abonnement PS Plus ou Gold.