PES 2020 sera le jeu vidéo officiel de l'Euro 2020 de football

Le jeu bénéficiera d'une mise à jour quelques semaines avant le début du tournoi.

Depuis 2018, le jeu de Konami a certes perdu les droits de la Ligue des Champions, l'Europa League,la Super Coupe de l'UEFA, la Ligue des Nations, la Coupe de France, la Coupe de la Ligue, et le Trophée des champions. Mais tout n'est pas perdu.

En effet, PES 2020 sera le jeu officiel de l'Euro 2020, et ce grâce à un DLC qui comportera toutes les licences liées aux 55 équipes qui ont pris part aux phases qualificatives.

"Nous sommes heureux de poursuivre et d’étendre notre partenariat avec Konami. L’UEFA Euro 2020 est une opportunité de renforcer notre relation et de lui trouver de nouvelles et passionnantes applications, mais aussi d’interagir avec nos fans mutuels dans le monde entier", déclare Guy Laurent-Epstein, marketing director chez UEFA Events.

Du côté de Konami, on se félicite de ce partenariat : "Nos équipes ont tout fait pour obtenir les meilleures et les plus importantes licences possibles pour eFootball PES 2020. Il s’agit de licences de qualité qui atteignent le niveau d’excellence que nous nous efforçons d’obtenir chaque année avec notre jeu. Ce partenariat avec l’UEFA et l’EURO 2020 sont une belle victoire pour notre communauté et les nouveaux joueurs qui sont à la recherche de contenu récent tout au long de l’année."

La mise à jour n'arrivera pas avant le deuxième trimestre 2020. Cependant, elle accueillera également la compétition eSport officielle liée à l'événement, à savoir l'UEFA eEuro 2020. Ce qui devrait récompenser la patience des joueurs.