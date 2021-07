Pendant les vacances, apprenez une nouvelle langue sur votre smartphone

Préparez-vous à organiser au mieux votre voyage, sans pour autant négliger la communication avec les locaux ! Depuis quelques années, plusieurs applications proposent à leurs utilisateurs d'apprendre une nouvelle langue en ligne sur leur smartphone. On en a sélectionné trois pour vous.

L'application dispose de différentes structures tarifaires : un abonnement mensuel, trimensuel, de six mois,ou annuel. Plus l'abonnement est long, moins il est cher. Avec 4,7 étoiles sur 5 sur Apple Store, Babbel bénéficie d'excellentes critiques.

Les leçons prodiguées via divers supports (photos, vidéos, fichiers audios) et à travers diverses thématiques (la culture propre à chaque pays d'où provient la langue, le voyage...). Babbel permettra d'apprendre une langue selon son propre rythme.

Créée en 2007 en Allemagne, Babbel , start-up berlinoise propose d'apprendre 14 langues différentes, en sept langues (l'espagnol, l'anglais, le français, le portugais, le suédois, l'italien et l'allemand).

Duolingo est devenue l'application la plus populaire sur le marché de l'apprentissage des langues. Avec des leçons ludiques sous forme de jeux, la plateforme propose gratuitement l'apprentissage de 35 langues différentes. Il reste néanmoins possible de souscrire à un abonnement payant pour obtenir des leçons plus poussées.

Les leçons sont progressives : chacune d'entre elles se base sur la précédente et l'accès à la suivante est conditionnée à un nombre suffisant de bonnes réponses. De plus, Duolingo est soucieuse de vos compétences. En cas de trop longue période sans utilisation de l'application, cette dernière vous fera répéter certaines leçons, pourtant validées dans le passé. Les critiques sont aussi excellentes que sa concurrente avec 4,7 étoiles sur 5 sur l'App Store.