Paul Allen, cofondateur de Microsoft, est décédé à l'âge de 65 ans

L’informaticien avait fondé Microsoft avec Bill Gates, son ami d’enfance, en 1975. Sa famille a annoncé la nouvelle ce lundi 15 octobre.

" C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de notre fondateur, Paul G. Allen, cofondateur de Microsoft et éminent technologue, philanthrope, bâtisseur de communauté, défenseur de l'environnement, musicien et grand amateur d’art ", peut-on lire dans le communiqué publié par Vulcan, une autre entreprise fondée par Paul Allen en 1986. Un message auquel s’ajoute celui de Jody Allen, sa sœur, et PDG de Vulcan : " Mon frère était une personne remarquable à tous les égards. Alors que la plupart connaissaient Paul Allen en tant que technologue et philanthrope, il était pour nous un frère et un oncle très aimé et un ami exceptionnel. La famille et les amis de Paul ont eu la chance de faire l'expérience de son esprit, de sa chaleur, de sa générosité et de sa profonde prévenance. Malgré toutes les exigences de son emploi du temps, il lui restait toujours du temps pour sa famille et ses amis. En cette période de perte et de chagrin pour nous - et pour tant d’autres -, nous sommes profondément reconnaissants de l'attention et de la préoccupation qu’il a démontrée chaque jour. "