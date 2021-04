Pas assez d’espace de stockage sur votre PS5 ? La nouvelle mise à jour devrait vous intéresser

La première mise à jour importante pour la next-gen de Sony apporte une nouveauté très attendue.

Le stockage sur USB est enfin là

Et c’est Hideaki Nishino Senior Vice President, Platform Planning & Management, qui annonce la bonne nouvelle. Car oui, il sera enfin possible de stocker des jeux sur des disques durs externes. Comme l’explique Nishino, “c’est le moyen idéal d’étendre le stockage de votre console PS5. Vous pourrez recopier en toute simplicité vos jeux PS5 sur le stockage interne de la console lorsque vous souhaiterez y jouer. Il est plus rapide de réinstaller des jeux PS5 depuis le stockage étendu USB que de les télécharger à nouveau ou de les copier depuis un disque.”

Vous l’aurez compris, l’option ne permet pas de joueur aux jeux déplacés vers le disque dur : “Les jeux PS5 étant conçus pour tirer profiter du SSD ultra-rapides de la console, les jeux PS5 ne peuvent pas être lancés directement depuis le stockage étendu USB. Les jeux PS5 ne peuvent pas non plus être directement téléchargés depuis me stockage étendu USB. Cependant, les jeux que vous transférez ou copiez à nouveau vers le stockage interne se mettront automatiquement à jour si nécessaire.”

À noter que cela ne concerne pas les jeux PlayStation 4, qui pourront être joués depuis le disque dur externe. Une solution est donc d’y placer les jeux PS4, et de garder les jeux PS5 sur le SSD de la console.