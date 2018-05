Partez à la chasse aux emojis avec Google

La firme de Mountain View a mis en ligne un nouveau jeu proposant aux joueurs de trouver le plus rapidement possible des objets ressemblants à l'émoji présentés sur l'écran. Une manière ludique de mettre en avant les avancées en matière d'intelligence artificielle.

Emoji Scavenger Hunt est, comme son nom l'indique, une chasse à l'émoji 2.0. Pour y jouer, il vous suffit de vous rendre à l'adresse emojiscavengerhunt.withgoogle.com via votre smartphone, et d'autoriser l'accès à la caméra. Le jeu vous propose alors un émoji (pizza, chien, livre, clavier, etc.) et vous demande de trouver son équivalent dans le monde réel en moins de 30 secondes. À chaque bonne réponse, vous gagnez quelques précieuses secondes. Le jeu s'arrête quand le chronomètre tombe à zéro.

Rien de follement original, mais pour Google, c'est surtout un moyen de présenter les possibilités qu'offre le machine learning, ou "apprentissage automatique" en français". Soit un système qui apprend de ses erreurs. Ainsi, si la reconnaissance du jeu est souvent efficace, il y a malgré tout quelques ratés. Par exemple, si le jeu ne parvient pas à identifier un livre, il suffit que plusieurs joueurs expliquent qu'il s'agit bien d'un livre pour que la machine prenne en compte cette nouvelle information.

Emoji Scavenger Hunt est un jeu open source, c'est-à-dire qu'il peut être modifié ou amélioré par tout le monde. Il fait partie de la collection d'expériences AI Experiments de Google, où vous pouvez également découvrir ce qu'un réseau neuronal voit, ou faire apprendre de nouvelles choses à une intelligence artificielle. Toutes ces expériences sont à retrouver ici.

Google devrait dévoiler de nouvelles avancées en matière d'intelligence artificielle lors de la présentation Google I/O qui se tiendra du 8 au 10 mai.