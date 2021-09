Panasonic dévoile une barre de son à placer autour du cou

Le SC-GN01 possède quatre haut-parleurs et est capable de restituer un son en 5.1 . De plus, trois modes adaptés aux jeux vidéo sont présents : un mode jeu de rôle, un mode FPS et un mode voix.

Son but ? Offrir un son immersif tout en garantissant un confort optimal, ce qui n’est pas toujours possible avec un casque audio traditionnel qui peut, à la longue, peser sur la tête du joueur.

Le mode FPS " fournit une localisation audio précise afin que les utilisateurs puissent entendre des sons subtils, tels que des pas, donnant aux joueurs l'avantage dans les jeux de tir à la première personne et à la troisième personne ", explique la marque. Enfin, le mode voix fait sans surprise la part belle aux voix lors de discussions en ligne.

Le SC-GN01, qui pèse 244 grammes, peut être connecté à une PS4, PS5, Switch et un PC via un câble USB, ou via un câble audio sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et Switch.

Panasonic n’a pas encore dévoilé le prix et la date de sortie de son " SoundSlayer Wearable Immersive Gaming Speaker System. "