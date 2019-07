Pampers dévoile sa gamme de couches connectées

Avec sa nouvelle gamme Lumi, Pampers veut révolutionner le marché des couches-culottes.

Non, vous ne rêvez pas, Pampers a bel et bien mis au point une couche connectée, liée à une application. Le système Lumi comprend en effet un capteur d'activité à placer sur la couche du bébé, ainsi qu'une application compatible iOS et Android, et une caméra de surveillance (1080p, vision nocturne, capteur d'humidité et thermomètre inclus), qui permet de surveiller l'enfant pendant son sommeil.

Conçu pour les enfants de 0 à 3 ans, le capteur Lumi se place sur l'avant de la couche et enregistre les données du sommeil ainsi que l'état de la couche, afin de savoir s'il est temps ou pas de la changer. Le capteur communique avec la caméra, ce qui permet d'être notifié en cas d'urgence, et le tout est enregistré par l'application sur le smartphone des parents.