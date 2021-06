Overwatch : le crossplay, c’est pour bientôt

Cinq ans après sa sortie, il sera enfin possible de s’affronter en ligne sur le jeu de Blizzard, et ce peut importe votre plateforme préférée.

Une phase bêta avant le lancement

L’éditeur annonce vouloir faire les choses correctement. C’est pourquoi l’arrivée de cette nouvelle option se fera en plusieurs étapes. À commencer par une phase bêta test, qui permettra de recueillir les remarques des joueurs.

Ensuite, pour profiter du crossplay, il suffira de créer un compte Battle.net (la plateforme de Blizzard), et de lier votre console. Le crossplay sera possible sur PC, Xbox One/Series X/S, PlayStation 4/5 et Nintendo Switch.

Malheureusement, la fonctionnalité aura ses limites. En effet, il ne sera pas possible de synchroniser votre progression sur toutes les machines. Si vous possédez une version PlayStation 4 et Switch, par exemple, vos XP ou votre collection de skins seront liés à une seule plateforme.

La synchronisation pourrait cependant voir le jour, mais Blizzard se concentre pour l’instant sur la mise en place du crossplay.