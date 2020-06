Overcooked est à récupérer gratuitement sur l’Epic Games Store

Epic Games continue sa distribution de jeux gratuits sur sa boutique lancée le 6 décembre 2018.

Depuis plus d'un an, la boutique des créateurs de Fortnite a proposé gratuitement aux joueurs de très bons jeux, comme Subnautica, Super Meat Boy, What Remains of Edith Finch, Axiom Verge, Thimbleweed Park, World of Goo, Limbo ou Oxenfree.

Après avoir récemment offert Borderlands: The Handsome Collection, Just Cause 4, Grand Theft Auto V (rien que ça, allant même jusqu’à faire crasher les serveurs de la boutique) et Civilization VI, voici le jeu à récupérer gratuitement avant le 11 juin à 17 heures :

Overcooked

“Overcooked est un jeu de cuisine chaotique de coopération en local pour un à quatre joueurs. En travaillant en équipe, vos camarades cuisiniers et vous devez préparer, cuisiner et servir toute une variété de plats délicieux avant que le client affamé ne claque la porte. Affûtez vos couteaux et dépoussiérez votre tablier, gardez la pêche ou les carottes seront cuites dans cette folie culinaire !

Le royaume Oignon est en danger et seule une cuisine d'exception pourra le sauver ! Dans Overcooked, les joueurs doivent s'aventurer dans différentes cuisines cruelles et inhabituelles afin de devenir de grands chefs capables de conquérir un mal ancien comestible qui frappe la terre.

Jouez seul ou profitez du multijoueur classique, mais chaotique en local jusqu'à quatre. Vous pourrez coopérer avec vos amis ou les affronter dans des modes défis palpitants. Vous devrez cuisiner un tas de plats différents et travailler main dans la main pour devenir la meilleure équipe ! ”

Epic Games offrira un nouveau jeu gratuit dans six jours. Le titre sélectionné reste actuellement un mystère.

À noter que depuis quelques semaines, Epic Games a rendu obligatoire l’authentification à deux facteurs. La boutique vous guidera dans l’activation avant le téléchargement d’un jeu.