Oral-B dévoile une brosse à dents électrique dopée à l'intelligence artificielle

Le salon CES de Las Vegas bat son plein et comme chaque année, les constructeurs y présentent des objets et appareils plus ou moins utiles. Comme Oral-B, et sa nouvelle invention, la iO.

Les brosses à dents électriques et connectées existent depuis quelque temps déjà, notamment avec la gamme Smart Series de Oral-B, la Colgate Connect ou la Philips Sonicare. Mais avec la iO, Oral-B va plus loin.

Selon l'entreprise, sa nouvelle brosse à dents est le résultat de six années de recherches, et plus de 1800 tests effectués par des utilisateurs. Sa particularité ? Une tête qui analyse en temps réel la pression exercée lors du brossage, et qui encourage à brosser un peu plus fort sur certaines dents, ou au contraire y aller doucement sur la gencive.

Le brossage est également modélisé en 3D sur l'application accompagnant la brosse à dents, afin de savoir exactement où vous êtes déjà passé et quels sont les endroits que vous avez ratés.

Selon Oral-B, cette intelligence artificielle est loin d'être un simple gadget : après une semaine, les testeurs avaient une gencive en meilleure santé et après six semaines, la plaque autour de la gencive avait diminué.

Même chose chez les testeurs atteints de gingivite : après huit semaines, 83% d'entre eux ont vu une amélioration de l'état de leur gencive.

Évidemment, ces propos sont invérifiables, du moins pas avant le lancement de la brosse à dents, prévu pour août 2020. Mais d'ici là, Oral-B ne sera pas le seul sur le marché des brosses à dents ultra connectées. En effet, Colgate a également profité du CES pour annoncer sa "Plaqless Pro", une brosse à dent capable de détecter la plaque dentaire en temps réel. Une lumière bleue vous indiquera quand la brosse à dents détecte de la plaque. Et progressivement, cette lumière deviendra blanche une fois la plaque éliminée.

Bref, en 2020, on n'a toujours pas de voitures volantes, mais des brosses à dents plus ou moins intelligentes. Et il faudra faire avec.