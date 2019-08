Oppo, Xiaomi et Vivo s'associent pour faciliter le partage de fichiers - © Xiaomi

Si elle voit le jour, cette alliance entre Xiaomi, Vivo et Oppo permettrait d'amener cette très bonne idée (très bien exécutée chez Apple) aux utilisateurs Android qui ne profitent déjà pas de la solution FastShare de Google (notamment les utilisateurs chinois). Selon le site The Next Web, le transfert utiliserait une combinaison de Wi-Fi et de Bluetooth afin d'envoyer et de recevoir des fichiers sur les différents systèmes d'opérations proposés par les trois marques (ColorOS, FunTouchOS et MIUI). À terme, d'autres concurrents pourraient rejoindre ce nouveau protocole afin d'étendre la solution à un plus grand nombre d'appareils Android.