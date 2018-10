Oppo veut battre tous les records avec son Find X

Le Find X fait à nouveau parler de lui. Le téléphone d’Oppo avait été remarqué il y a quelques mois avec sa face avant totalement recouverte par l’écran, dépourvue de boutons et ayant déplacé les caméras dans une pièce motorisée.

Cette fois-ci, l’organisme chinois de certification des télécommunications, le TENAA, a révélé sur son site Internet l’existence d’une variante de l’Oppo Find X équipé de 10 Go de RAM. Cette version embarquerait 256 Go de stockage.

La version actuellement disponible est équipée de 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage. Le reste des caractéristiques techniques ne bouge pas : toujours le même écran AMOLED de 6,42 pouces avec un processeur Snapdragon 845, une caméra frontale de 25 mégapixels et deux capteurs à l’arrière de 16 et 20 mégapixels. Le tout tourne sur Android Oreo 8.1 avec une batterie de 3730mAh et est compatible avec la charge rapide.

Le modèle de base coûte 4999 yuans (soit 626 €). Le prix de cette nouvelle version n’a pas encore été officialisé, mais les premières estimations font état d’une disponibilité autour de 1000 €.