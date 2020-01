Oppo s’inspire de l’Apple Watch pour sa première smartwatch

L’entreprise devrait lancer en mars prochain sa première montre connectée. Mais son design n’a rien d’inédit.

Apple continue d’inspirer (un peu trop) ses concurrents. Nouvel exemple en date avec la première smartwatch d’Oppo, dont le premier visuel a été partagé par le vice-président de la marque en personne.

On y voit un écran rectangulaire, aux bords arrondis, avec deux boutons sur le côté droit, là où Apple propose un bouton et une couronne digitale. Soit un design connu de tous, et qui se rapproche plus des produits de la marque à la pomme que des autres smartwatches Wear OS.