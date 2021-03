OPPO dévoilera le Find X3 Pro le 11 mars 2021

L’événement #AwakenColour sera l’occasion de découvrir le Find X3 Pro . La conférence sera diffusée en direct sur internet.

Lors de l’OPPO INNO Day 2020, OPPO avait annoncé son système 10-bit Full-path Colour Management System. “La technologie est maintenant prête à être partagée grâce à l’OPPO Find X3 Pro”, explique l’entreprise. “Le Full-path Colour Management System d’OPPO garantit une intégrité des couleurs à chaque instant, pour la fixation, le codage, la sauvegarde, le décodage et l’affichage. Résultat ? Des expériences visuelles riches et réalistes.”

Sans trop en dévoiler, OPPO annonce également que le Find X3 Pro disposera d’un “écran qui offre également une résolution, une fréquence de rafraîchissement et un contenu à haute portée dynamique, pour garantir aux utilisateurs le meilleur en termes de clarté, de précision, de fluidité et de confort.” Selon les rumeurs, l’appareil serait équipé d’une dalle de 6,8 pouces, proposant une définition QHD+ et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Du côté de l’appareil photo, on retrouverait un module principal de 50 MP, un capteur ultra grand-angle, un zoom optique x2 de 13 MP et un module macro avec zoom numérique x25. Enfin, l’OPPO Find X3 Pro tourne sur la plateforme mobile Snapdragon 888 de Qualcomm, “qui offre des expériences 5G exceptionnelles et des performances incroyables” nous dit le communiqué.

On attendra de découvrir tout ça pour en juger. La conférence sera diffusée le 11 mars à 12h30, heure belge, sur la chaîne YouTube de la marque.