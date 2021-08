OPPO dévoile un zoom optique continu pour smartphones

L’entreprise ne cesse d’innover. Après avoir présenté sa technologie de caméra sous écran, voici le zoom optique continu, pour des images plus stables et moins dégradées.

Selon OPPO, ce zoom supersmooth continu de 85-200 mm permet un agrandissement extrêmement fluide, tandis que le système de stabilisation OIS sur cinq axes garantit une plus grande netteté des clichés.

Concrètement, ce zoom est doté de deux lentilles en verre asphériques ultrafines de haute précision qui permet d’améliorer de manière significative les effets optiques, en réduisant, par exemple, la lumière parasite. Ensuite, l’application d’un capteur à magnétorésistance à effet tunnel (ou capteur TMR) autorise un déplacement plus stableet plus précis des lentilles à l’intérieur du module de la caméra. Enfin, le moteur de l’arbre de guidage accroît l’inclinaison dynamique à laquelle peut se déplacer le système de lentilles, tolérant aisément le zoom optique continu à des grossissements plus importants.

Adieu donc les images brûlées, floues ou les zooms numériques dans l’image. Ces nouveautés prennent en charge le zoom optique continu à des distances focales équivalentes comprises entre 85 mm et 200 mm, capturant des images nettes à chaque niveau de grossissement, des portraits en gros plan aux paysages lointains, sans avoir besoin de recadrer.

Toujours selon OPPO, les utilisateurs bénéficient d’une transition fluide sur toute l’amplitude du zoom optique continu, avec une qualité d’image comparable à celle d’un appareil photo professionnel. Reste à savoir quand cette technologie sera intégrée à un smartphone. À l’heure actuelle, aucun produit n’a été cité par OPPO.