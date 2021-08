OPPO dévoile sa technologie de caméra sous-écran

Avec sa nouvelle solution de caméra sous-écran qui permet d’installer discrètement la caméra frontale derrière l’écran du smartphone, OPPO dit adieu à l’encoche.

Pas de compromis

C’est ce que promet l’entreprise, en annonçant que le fait que la caméra soit placée derrière l’écran n’altère pas sa qualité. Comme l’explique OPPO, ces “innovations apportées résolvent le problème de la perte d’uniformité de l’écran au niveau de la zone située juste au-dessus de la caméra, le problème de la faible qualité des images due à l’obstruction de la caméra par l’écran et les problèmes de fiabilité et de durée de vie du produit.”

OPPO a donc également amélioré son écran, afin de prendre en compte la caméra. Cela passe par plusieurs nouveautés au niveau de la conception de la structure et des algorithmes d’intelligence artificielle :

Une géométrie des pixels novatrice : la nouvelle solution réduit la taille des pixels sans en diminuer le nombre pour garantir un affichage 400 pp i y compris dans la zone de la caméra.

: la nouvelle solution réduit la taille des pixels sans en diminuer le nombre pour i y compris dans la zone de la caméra. Un câblage transparent et nouveau design : OPPO a remplacé le câblage classique de l’écran par un matériau de câblage transparent. Combiné avec un processus de fabrication de haute précision qui permet de réduire la largeur du câblage de 50% , cette solution permet d’obtenir un affichage beaucoup plus net et une expérience visuelle uniforme.

: OPPO a remplacé le câblage classique de l’écran par un matériau de câblage transparent. Combiné avec un processus de fabrication de haute précision qui permet de , cette solution permet d’obtenir un affichage beaucoup plus net et une expérience visuelle uniforme. Une amélioration du contrôle de la netteté de l’écran, des couleurs et de la luminosité : contrairement au standard industriel actuel consistant à utiliser un circuit de pixels pour piloter 2 pixels (" 1-à-2 ") dans la zone de l’écran située au-dessus de la caméra, OPPO a adopté une nouvelle solution qui utilise une technologie d’écran où chaque circuit de pixel ne pilote qu’un seul pixel (" 1-à-1 "). En combinaison avec la technologie de compensation algorithmique OPPO, cela permet de contrôler précisément la chromaticité et la luminosité de l’intégralité de l’écran avec un écart d’environ 2%. Pour lire des ebooks, rechercher des informations ou afficher des cartes routières, la technologie de caméra sous-écran dernière génération OPPO permet un affichage net des caractères de petite taille et une meilleure restitution et représentation des effets de texture et des couleurs, offrant un confort visuel plus fluide et immersif.

Enfin, du côté de la caméra, l’institut de recherche américain d’OPPO a développé une série d’algorithmes d’imagerie d’IA – tels que la réduction de la diffraction, HDR (imagerie à grande dynamique) et AWB (balance automatique des blancs) – pour réduire certains effets secondaires gênants typiques des caméras sous-écran comme les images floues et les reflets. OPPO a également équipé ses modèles de réduction de la diffraction avec l’IA en utilisant des dizaines de milliers d'images pour atténuer les problèmes causés par la diffraction de la source de lumière et permettre à l’utilisateur de capturer des images plus nettes et plus naturelles.

De quoi se rapprocher, un peu plus, d’un futur où l’encoche disparaîtra totalement de nos smartphones.