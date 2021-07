OPPO dévoile sa nouvelle technologie de recharge rapide

L’entreprise chinoise présente une nouvelle technologie de recharge rapide encore plus efficace.

Voici le VOOC Flash Charge

Sous ce nom barbare se cache en réalité le futur de la recharge rapide. OPPO introduit en effet un système de protection à cinq niveaux qui comprend, en plus d'une conception de fusible améliorée, de nouveaux commutateurs et un design de batterie en bi-cellule qui prend moins de place et réduit la génération de chaleur.

OPPO a également conçu une puce capable de détecter les dommages externes avec des algorithmes d'IA et de réagir rapidement. Ainsi qu’une batterie de sécurité avec un tout nouveau collecteur de courant composite qui protège contre les courts-circuits.

Évidemment, qui dit recharge rapide dit dégradation rapide de la batterie. Ce que tente d’éviter OPPO. Comme l’explique l’entreprise, “pour maintenir une charge rapide dans la plage la plus sûre possible, la technologie intelligente ajuste le courant de charge en fonction de la détection intelligente de différents scénarios de charge.”

Cela permet d'améliorer les performances de la batterie dans plusieurs domaines :

La technologie prolonge la durée de vie optimale de la batterie et conserve jusqu'à 80% de sa capacité d'origine après 1 500 sessions de charge

Avec la recharge SuperVOOC à 65W, il est possible d'augmenter la vitesse de charge de 20% et de charger complètement une batterie de 4500 mA h en seulement 30 minutes

La technologie trouve intelligemment le meilleur équilibre entre la vitesse de charge optimale et la température du téléphone, afin que les utilisateurs puissent continuer à utiliser leur appareil sans aucun inconvénient, même pendant une charge rapide

Enfin, OPPO a découvert une technique pour charger la batterie en toute sécurité dans des conditions très froides. Des algorithmes intelligents déterminent d'abord la température de charge optimale, puis augmentent la température de la batterie avant le début de la charge.

Autant de progrès qui offrent une avancée considérable à OPPO. Au 30 juin 2021, la marque a par ailleurs déjà déposé plus de 3 000 brevets liés à la charge rapide.