Oppo dévoile officiellement sa première montre connectée

Après un premier visuel, partagé par le vice-président d’Oppo, la marque chinoise détenue par BBK Electronics a officialisé sa “Oppo Watch”.

Et comme on pouvait s’en douter, le boitier n’est pas la seule allusion à l’Apple Watch. L’Oppo Watch, qui tourne sous ColorOS (et non pas sous le WearOs de Google) propose un écran OLED de 1,91 pouce, et une résolution de 402 x 473 pixels. De quoi afficher une interface très similaire à watchOS d’Apple.