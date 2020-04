Oppo débarque en Belgique avec le Find X2 Pro

OPPO annonce que le nouveau OPPO Find X2 Pro sera disponible exclusivement via Proximus en Belgique, afin d’accompagner le lancement de la 5G dans notre pays.

OPPO travaille en collaboration avec l’opérateur dans le cadre de son "OPPO 5G Landing Project" avec lequel elle vise à accélérer le déploiement mondial de la 5G afin d'offrir l'expérience de la 5G aux utilisateurs mondiaux. Avec Swisscom, OPPO avait déjà lancé le premier appareil 5G fonctionnel sur le marché européen.

"OPPO est prête à se lancer en Belgique. Aujourd'hui, nous lançons l'OPPO Find X2 Pro sur le marché belge grâce à une collaboration intensive avec Proximus”, déclare Dirk Pauwels, directeur d’OPPO Belgique & Luxembourg. “Nous voulons devenir un acteur majeur sur le marché belge. Nous travaillons sur nos relations avec les opérateurs, le retail et le réseau de distribution pour gagner le cœur des consommateurs belges. Dans les mois à venir, nous allons considérablement élargir la disponibilité de notre gamme par le biais des détaillants et des opérateurs. Aujourd'hui, nos appareils sont déjà disponibles, entre autres, chez Proximus, BASE et Orange.”

L'OPPO Find X2 Pro avec 12 Go de RAM + 512 Go de ROM est disponible exclusivement chez Proximus depuis le début du mois d’avril, au prix de 1199 euros.