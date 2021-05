OnePlus vous indiquer le temps que vous passez sur votre smartphone à l’aide d’un simple fond d’écran

Le " WellPaper ", jeu de mot sur le terme américain Wallpaper (fond d’écran) a pour but de vous montrer vos habitudes de consommation tout au long de la journée.

Un fond d’écran dynamique pour changer des habitudes

L’idée à l’origine du WellPaper est plutôt simple. OnePlus a simplement divisé les applications présentes sur votre smartphone en six catégories : réseaux sociaux, jeux, divertissement, outils, mode de vie et communication.

Chaque catégorie est ensuite associée à une couleur, qui permettra d’être reconnue en un coup d’œil sur le fond d’écran dynamique. Au fur et à mesure que la journée avance et l’utilisation de votre smartphone se prolonge, le fond d’écran s’adaptera et consacrera plus d’importance à la ou les catégories les plus utilisées.